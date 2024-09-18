Son depremler listesi 18 Eylül: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Son verilere göre, bugün Adıyaman'da deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 18 Eylül 2024 Son depremler listesi...
Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle gün içerisinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi veriler 18 Eylül 2024 son depremler listesi ile öğrenilebiliyor. Son olarak en büyük deprem Adıyaman’da meydana geldi. İşte detaylar…
ADIYAMAN’DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 03:22’de Adıyaman ili Çelikhan ilçesinde bir deprem meydana geldi.
4.0 olarak ölçülen deprem, yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti.
MALATYA DEPREM İLE SALLANDI!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 01:38’de Malatya’nın Pütürge ilçesinde bir deprem meydana geldi.
4.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8.15 km derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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