Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Son depremler listesi 18 Kasım 2020, AFAD, Kandilli son depremler

Türkiye'de "deprem" konusu gündemden hiç düşmüyor. Deprem bölgesi de denebilecek Türkiye'de yaşanan depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 18 Kasım 2020 meydana gelen depremler nelerdir? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Son depremler listesi 18 Kasım 2020, AFAD, Kandilli son depremler

Dün akşam Malatya'da meydana gelen depremin ardından son depremler araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar ülke genelinde meydana gelen depremleri merak ediyorlar. Peki, AFAD ve Kandilli'ye göre meydana gelen son depremler nelerdir? İşte 18 Kasım 2020 son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 18 KASIM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 18 KASIM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi! İşte yeni tedbirler - Haberler
GÜNDEMYeni genelge yayınlandı!
Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan koronavirüs çağrısı: Can alma - Haberler
GÜNDEMVali Yerlikaya'dan uyarı: Can alma
Kafe ve restoranlar kapandı mı? Restoranlar ve kafeler hangi günler, saat kaça kadar açık?
GÜNDEMRestoran ve kafeler kapandı mı?
HES kodu alma! HES kodu nedir, nasıl alınır? SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
Rüzgara dikkat! 18 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak? 18 Kasım 2020 detaylı hava durumu
GÜNDEM18 Kasım 2020 detaylı hava durumu
Seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat kısıtlaması var mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat kısıtlaması var mı?
SON DAKİKA! Ölen profesörün oğlu da Kovid oldu! Taşçıoğlu'nun oğlu da pozitif! - Haberler
GÜNDEMKaybettiğimiz Taşçıoğlu'nun oğlu da Kovid oldu!
Okullar tatil mi SON DAKİKA? 2020 Okullar ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitim başlangıç tarihi
GÜNDEMOkullar tatil mi oldu?
Son dakika haberi... Bebek katilleri, bebek bezine saklamış!
GÜNDEMBebek katilleri, bebek bezine saklamış!
Sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi
GÜNDEMYeni koronavirüs tedbirleri neler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X