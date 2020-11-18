Dün akşam Malatya'da meydana gelen depremin ardından son depremler araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar ülke genelinde meydana gelen depremleri merak ediyorlar. Peki, AFAD ve Kandilli'ye göre meydana gelen son depremler nelerdir? İşte 18 Kasım 2020 son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 18 KASIM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:



KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 18 KASIM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: