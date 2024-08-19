Son depremler listesi 19 Ağustos 2024 Pazartesi: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıp raporlanıyor. Son olarak İzmir’de bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularını gündeme taşıdı. İşte, 19 Ağustos 2024 son depremler listesi ile İzmir deprem büyüklüğü, derinliği ve konumu hakkında bilgiler…