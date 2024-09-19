Son depremler listesi 19 Eylül 2024: AFAD duyurdu! Az önce Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Son verilere göre, bugün Akdeniz'de deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 19 Eylül 2024 Son depremler listesi...
Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Akdeniz’de şiddetli bir deprem meydana geldi. Akdeniz depremi başta olmak üzere bugün yaşanan tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 19 Eylül 2024 son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
AKDENİZ’DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.23'te merkez üssü Akdeniz olan bir deprem meydana geldi.
4,2 büyüklüğündeki sarsıntının 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.