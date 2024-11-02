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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 2 Kasım 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir'de deprem! 2 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Kandilli tarafından paylaşılan verilere göre, Balıkesir'de deprem meydana geldi. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 2 Kasım 2024 son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 07:29 Güncelleme: 02.11.2024 - 07:29
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        Son depremler listesi sorgulanıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Kandilli verilerine göre, az önce Balıkesir’de deprem oldu. İşte, 2 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile son depremler listesi…

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        BALIKESİR’DE DEPREM OLDU!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşıma göre, Balıkesir ili Havran ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen depremin derinliği ise11.1 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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        Yeri: KOCADAG-HAVRAN (BALIKESIR)

        Tarih: 2024.11.02

        Saat: 07:11:19

        Enlem: 39.5530

        Boylam: 27.1275

        Derinlik: 11.1

        Büyüklük: 3.5

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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