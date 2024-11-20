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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 21 Kasım 2024: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika verileri ile biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Ankara ve Manisa'da deprem! 21 Kasım 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 21 Kasım 2024 Perşembe günü için araştırılıyor. Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre Ankara ve Manisa'da deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 21 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 07:14 Güncelleme: 21.11.2024 - 00:05
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        En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. 21 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı gibi detaylara ulaşılabiliyor.

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        MANİSA'DA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 14:48'de Manisa ili Saruhanlı ilçesinde deprem meydana geldi.

        2.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 2.6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesinde deprem oldu.

        Saat 11:13'te meydana gelen depremin büyüklüğü 2.6, derinliği ise 7.03 kilometre olarak ölçüldü.

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        ANKARA'DA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.06'da Ankaranın Beypazarı ilçesinde deprem meydana geldi.

        2.4 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 6.0 kilometre olarak kaydedildi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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