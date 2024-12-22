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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 22 Aralık 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Ege ve Akdeniz'de deprem! 22 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        22 Aralık Pazar günü Türkiye genelinde farklı bölgelerde çeşitli depremler meydana geldi. Tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak izlenip kaydedildi. Peki, en son deprem ne zaman ve hangi bölgede oldu? İşte, AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre 22 Aralık 2024 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 08:38 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:35
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        Türkiye deprem kuşağında yer alan ve günde birçok yerde depremin yaşandığı bir ülke. Meydana gelen birçok sarsıntı vatandaşlar tarafından hissedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, 22 Aralık son depremler listesi...

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        EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

        Ege Denizi'nde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03.29'da olan sarsıntı Datça'dan hissedildi ve yerin 24 kilometre altında oldu.

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        AKDENİZ'DE DEPREM!

        Akdeniz'de 2.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Antalya Kumluca'dan hissedilen sarsıntı saat 04.19'da ve yerin 30 kilometre altında gerçekleşti.

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