Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 22 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 22 MAYIS 2020
2020.05.22 08:45:42 37.3485 35.2668 6.4 -.- 3.3 3.4 FILIKLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2020.05.22 07:33:55 39.4030 39.9953 22.9 -.- 2.0 -.- KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2020.05.22 06:40:27 34.2835 25.9550 5.0 -.- 4.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.22 06:21:09 39.4007 40.0085 5.0 -.- 4.2 4.1 KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2020.05.22 05:47:03 39.0470 27.8688 4.2 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.22 03:57:28 36.9802 28.5303 11.8 -.- 1.6 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2020.05.22 03:56:56 38.2897 38.8158 3.2 -.- 2.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.05.22 03:02:04 35.4342 26.5588 8.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.22 03:00:25 35.9273 27.1760 5.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.22 02:51:21 39.9257 42.0037 20.6 -.- 2.2 -.- AGCASAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
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