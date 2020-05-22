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Son depremler listesi 22 Mayıs 2020! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri

Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından saat saat yayınlanıyor. En son Tunceli'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 22 Mayıs 2020 kandilli rasathanesi ve afad son dakika depremleri...

son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 22 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 22 MAYIS 2020

2020.05.22 08:45:42 37.3485 35.2668 6.4 -.- 3.3 3.4 FILIKLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2020.05.22 07:33:55 39.4030 39.9953 22.9 -.- 2.0 -.- KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2020.05.22 06:40:27 34.2835 25.9550 5.0 -.- 4.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.22 06:21:09 39.4007 40.0085 5.0 -.- 4.2 4.1 KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2020.05.22 05:47:03 39.0470 27.8688 4.2 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.22 03:57:28 36.9802 28.5303 11.8 -.- 1.6 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2020.05.22 03:56:56 38.2897 38.8158 3.2 -.- 2.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.05.22 03:02:04 35.4342 26.5588 8.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.22 03:00:25 35.9273 27.1760 5.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.22 02:51:21 39.9257 42.0037 20.6 -.- 2.2 -.- AGCASAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

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