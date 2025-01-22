Kayseri deprem ile sallandı! 22 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yayımlanan raporlarda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. AFAD verilerine göre, Kayseri'de deprem meydana geldi. İşte 22 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…
Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyuna duyuruluyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Kayseri’de deprem meydana geldi. 2.7 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 22 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
KAYSERİ’DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre, saat 05:40’ta Kayseri’nin Sarız ilçesinde deprem meydana geldi.
2.7 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.