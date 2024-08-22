Son depremler listesi 23 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün Muğla, Adıyaman ve Balıkesir'de 3 ve üzeri büyüklükte deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Ağustos 2024 son depremler listesi.
Son depremler listesi 23 Ağustos 2024 Cuma günü için araştırılıyor. Gün içerisinde ülke genelinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Derinliği yüzeye yakın olan 3 ve üzeri büyüklükteki depremler vatandaşlarda paniğe sebep olabiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son olarak Muğla, Adıyaman ve Balıkesir deprem ile sallandı. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 23 Ağustos son depremler listesi…
BALIKESİR'DE DEPREM OLDU!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06:52’de Balıkesir ili Dursunbey ilçesinde bir deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.52 km derinliğinde ölçüldü.
ADIYAMAN’DA DEPREM!
AFAD verilerine göre, saat 05:19’da Adıyaman ili Sincik ilçesinde bir deprem meydana geldi.
3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 12.52 km derinliğinde gerçekleşti.
MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI!
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:19’da Akdeniz açıklarında merkez üssü Muğla Datça olan bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 4.1 olarak kayıtlara geçen sarsıntının derinliği ise 22.69 olarak ölçüldü.
HATAY’DA DEPREM!
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 00:20’de merkez üssü Hama Suriye bölgesi ve Hatay Yayladağı ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.2 olarak kayıtlara geçen sarsıntının derinliği ise 6.35 olarak ölçüldü.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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