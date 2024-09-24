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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 24 Eylül: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu?

        Son depremler listesi 24 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son depremler listesi 24 Eylül 2024 Salı günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Balıkesir'de ve Muğla'da deprem oldu. İşte, 24 Eylül 2024 Son depremler listesi ile Balıkesir depremi merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 07:16 Güncelleme: 24.09.2024 - 20:41
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        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre Balıksir’de peş peşe deprem meydana geldi. İşte, 24 Eylül 2024 son depremler listesi sorgulama...

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        MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.43'te Muğla'nın Datça ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 6.77 km olarak ölçüldü.

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        BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM!

        AFAD verilerine göre, Balıkesir ili İvrindi ilçesinde bir deprem oldu.

        Saat 04:20’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 18.4 olarak ölçüldü.

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        Balıkesir’in İvrindi ilçesinde saat 04:25’te bir deprem daha meydana geldi.

        2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 14.15 km derinliğinde kaydedildi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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