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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 25 MART 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 25 Mart 2025: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Bugünkü verilere göre, birçok il irili ufaklı depremlerle sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 25 Mart 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 07:46 Güncelleme: 25.03.2025 - 07:47
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        Ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. 25 Mart Salı günü verilerine göre, yurdun birçok bölgesinde küçük büyük pek çok deprem meydana geldi. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 25 Mart 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ve tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM

        25-03-2025 02:26:04 40.4547 27.4214 5.11 ML 2.8 Marmara Denizi - [08.87 km] Marmara (Balıkesir)

        3

        ŞANLIURFA’DA DEPREM

        25-03-2025 00:17:57 35.8692 38.7728 6.01 ML 3.7 Rakka (Suriye) - [93.10 km] Akçakale (Şanlıurfa)

        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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