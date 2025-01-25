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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 25 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Mersin 3.2 ile sallandı! 25 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Bir deprem ülkesi olarak Türkiye'de her an birçok sarsıntı meydana geliyor. Bu depremlerin birçoğu hissedilmese de sismograf ağları tarafından titizlikle ölçülüp kaydediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, anlık olarak verileri toplayarak raporluyor. Peki, en son deprem ne zaman ve hangi bölgede oldu? İşte, AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre 25 Ocak 2025 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 08:04 Güncelleme: 25.01.2025 - 08:04
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        Türkiye, aktif bir deprem bölgesi olduğu için gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Bu sarsıntıların çoğu hissedilmese de sismograflar tarafından hepsi ölçümleniyor. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verileriyle 25 Ocak 2025 son depremler listesi...

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        EGE DENİZİ SALLANDI!

        Ege Denizi'nde meydana gelen 2.6 büyüklüğündeki deprem Datça Muğla'dan da hissedildi. Sarsıntı yerin 10.13 kilometre altunda ve 00.15'te oldu.

        3

        MERSİN DE SALLANDI

        Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 00.49'da 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Deprem yerin 15.37 kilometre altında oldu.

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