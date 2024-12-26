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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 26 Aralık 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Son depremler listesi 26 Aralık 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla duyuruluyor. Bu listelerde depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 07:37 Güncelleme: 26.12.2024 - 07:37
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        Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Aralık 2024 Son depremler listesi sorgulama ekranı.

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        SON DEPREMLER 26 ARALIK 2024

        26-12-2024 07:26:47 37.4697 36.5633 7.03 ML 2.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 646773

        26-12-2024 07:15:24 37.9844 27.2208 7.67 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.23 km] Menderes (İzmir) 646774

        26-12-2024 06:08:02 37.6931 36.2367 7 ML 1.2 Kadirli (Osmaniye) 646768

        26-12-2024 06:07:13 38.0186 36.4908 6.95 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 646767

        26-12-2024 06:03:11 38.1119 36.3931 6.99 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 646769

        26-12-2024 05:47:58 38.5547 40.195 6.96 ML 1.4 Arıcak (Elazığ) 646770

        26-12-2024 05:43:06 38.3347 38.7919 9.81 ML 1.7 Kale (Malatya) 646771

        26-12-2024 05:32:04 37.9336 27.1683 8.85 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.79 km] Menderes (İzmir) 646772

        26-12-2024 03:59:24 38.6528 43.2497 12.98 ML 1.4 Tuşba (Van) 646766

        26-12-2024 03:49:32 38.3225 34.8294 16.05 ML 1.6 Merkez (Niğde) 646764

        26-12-2024 03:34:32 38.0508 38.265 7 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) 646765

        26-12-2024 03:18:15 38.1528 38.4667 15.78 ML 1.6 Battalgazi (Malatya) 646763

        26-12-2024 02:49:18 37.8889 29.2603 13.94 ML 1.8 Pamukkale (Denizli) 646761

        26-12-2024 02:37:12 38.5344 26.7719 16.45 ML 2.0 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.12 km] Menemen (İzmir) 646760

        26-12-2024 02:35:27 37.8714 29.2792 16.02 ML 1.8 Çal (Denizli) 646762

        26-12-2024 02:28:51 38.1397 36.5833 7.02 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 646759

        26-12-2024 01:58:15 39.9456 29.2217 7 ML 1.6 Keles (Bursa) 646758

        26-12-2024 01:38:15 38.5719 39.5306 6.97 ML 1.3 Merkez (Elazığ) 646757

        26-12-2024 01:22:08 38.1456 37.8219 7 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 646756

        26-12-2024 01:07:45 38.2081 38.5892 15.46 ML 1.8 Battalgazi (Malatya) 646755

        26-12-2024 00:41:23 37.1625 28.8033 7.01 ML 1.8 Menteşe (Muğla) 646754

        26-12-2024 00:36:06 37.1581 28.8089 7.02 ML 1.8 Menteşe (Muğla) 646753

        26-12-2024 00:10:42 38.3628 38.7403 7.01 ML 0.9 Kale (Malatya) 646752

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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