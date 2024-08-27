En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Muğla’da 3 üzeri büyüklükte bir deprem oldu. İşte, 27 Ağustos 2024 son depremler listesi...