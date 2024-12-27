Son depremler listesi 27 Aralık 2024: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi veriler bu kurumlar aracılıyla kamuoyuna duyuruluyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 27 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…
Son depremler listesi 27 Aralık 2024 Cuma günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki en son deprem nerede ve ne zaman oldu, büyüklüğü kaç? İşte, 27 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
SON DEPREMLER 27 ARALIK
27-12-2024 07:03:58 38.47 28.2875 7 ML 1.5 Salihli (Manisa) 646877
27-12-2024 06:15:29 37.3481 36.4778 7 ML 2.2 Düziçi (Osmaniye) 646876
27-12-2024 06:10:47 37.1414 28.8233 7 ML 1.2 Menteşe (Muğla) 646875
27-12-2024 06:00:54 37.1372 28.8344 7 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 646874
27-12-2024 05:48:52 39.2606 29.2514 7 ML 1.4 Hisarcık (Kütahya) 646873
27-12-2024 05:42:00 37.1417 28.8217 7 ML 1.7 Menteşe (Muğla) 646870
27-12-2024 05:32:41 38.2183 38.2406 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 646872
27-12-2024 05:32:04 36.3611 29.2683 7.01 ML 1.7 Seydikemer (Muğla) 646871
27-12-2024 05:20:47 37.1364 28.7928 7 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 646869
27-12-2024 04:56:43 38.7492 40.0589 6.96 ML 1.1 Palu (Elazığ) 646868
27-12-2024 04:37:36 36.9572 27.6578 7 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.72 km] Bodrum (Muğla) 646866
27-12-2024 04:32:25 37.1383 28.7947 7 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 646867
27-12-2024 04:15:47 38.22 38.2397 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 646865
27-12-2024 04:14:38 37.1442 28.7853 7 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 646864
27-12-2024 04:10:13 37.1489 28.8456 7 ML 1.2 Beyağaç (Denizli) 646862
27-12-2024 04:01:49 37.1336 28.7822 7 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 646863
27-12-2024 03:51:22 37.6161 27.2397 6.93 ML 2.2 Söke (Aydın) 646860
27-12-2024 03:47:39 38.1725 38.1881 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 646861
27-12-2024 03:41:43 37.1742 36.8897 7 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep) 646859
27-12-2024 03:04:51 38.0722 38.3406 7 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) 646858
27-12-2024 03:04:38 37.1531 28.8339 7 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 646857
27-12-2024 02:44:42 37.1283 28.8364 7 ML 1.7 Menteşe (Muğla) 646856
27-12-2024 02:30:42 38.6522 30.9456 6.07 ML 1.1 Çay (Afyonkarahisar) 646855
27-12-2024 02:29:43 38.8975 31.4453 7 ML 1.7 Emirdağ (Afyonkarahisar) 646854
27-12-2024 02:28:47 37.8733 29.2769 7.04 ML 1.2 Çal (Denizli) 646853
27-12-2024 02:00:22 38.3544 38.7597 10.14 ML 1.0 Kale (Malatya) 646852
27-12-2024 01:57:44 37.1586 28.8303 7 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 646851
27-12-2024 01:57:11 37.1394 28.8094 7 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 646850
27-12-2024 01:14:37 37.2167 28.7942 7 ML 1.6 Beyağaç (Denizli) 646849
27-12-2024 01:11:42 38.1361 36.8367 7 ML 1.3 Afşin (Kahramanmaraş) 646848
27-12-2024 01:05:28 37.2322 28.7692 7 ML 1.7 Menteşe (Muğla) 646847
27-12-2024 00:51:49 37.1408 28.7361 7.17 ML 2.0 Menteşe (Muğla) 646846
27-12-2024 00:44:51 36.6661 28.1186 75.51 ML 1.7 Marmaris (Muğla) 646845
27-12-2024 00:21:34 37.0133 28.3553 7 ML 1.3 Ula (Muğla) 646844
27-12-2024 00:15:29 37.1411 28.8217 7.15 ML 2.4 Menteşe (Muğla) 646843
27-12-2024 00:13:37 37.1506 28.8225 7 ML 1.4 Menteşe (Muğla) 646842
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.