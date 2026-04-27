        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ | 27 Nisan Pazartesi 2026 AFAD ve Kandilli biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 27 Nisan Pazartesi günü meydana gelen depremler anlık olarak güncellenirken, birçok kişi bulunduğu bölgede sarsıntı olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 27 Nisan Pazartesi AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi...

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 07:36 Güncelleme:
        1

        "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" soruları araştırılırken, 27 Nisan Pazartesi gününe ait anlık deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla canlı olarak paylaşılıyor. Özellikle riskli bölgelerde yaşayan kişiler, son gelişmeleri yakından takip izliyor. İşte 27 Nisan 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        2

        MALATYA'DA DEPREM

        27 Nisan 2026 Pazartesi günü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.41 ve 15.42'de yaşanan deprem yaklaşık 13.27 ve 16.36 derinliğinde kaydedildi.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        2026-04-27 15:41:58 38.27083 38.69417 13.27 ML 3.9 Battalgazi (Malatya)

        2026-04-27 15:42:38 38.275 38.69222 16.36 ML 4.4 Battalgazi (Malatya)

        4

        27 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        100 bin konutun sahibi belli oldu
