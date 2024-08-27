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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 28 Ağustos 2024! Muğla sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

        Anlık son depremler listesi 28 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü için araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. 28 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre Muğla'da şiddetli bir deprem meydana geldi. İşte Muğla depremi ile ilgili detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 07:34 Güncelleme: 28.08.2024 - 00:08
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        En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Muğla’da 3 üzeri büyüklükte bir deprem oldu. İşte, 28 Ağustos 2024 son depremler listesi...

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        MUĞLA’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında Muğla ili Datça ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

        Saat 01:10’da yaşanan depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçülürken derinliği ise 12.54 km olarak kayıtlara geçti.

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        61 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ

        AFAD verilerine göre, 27 Ağustos Salı günü saat 15.40 itibarıyla toplam 61 deprem oldu. Depremlerin büyüklüğü 0.6 ile 3.6 arasında değişti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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