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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 28 EYLÜL 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

        Son depremler listesi 28 Eylül 2024: Hakkari sallandı! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Hakkari'de deprem meydana geldi. İşte, 28 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 07:13 Güncelleme: 28.09.2024 - 00:14
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        Ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Hakkari'de deprem oldu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 28 Eylül 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı…

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        HAKKARİ'DE DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12:39'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki deprem, 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        BİNGÖL'DE DEPREM!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09:33'te Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.44 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        BİNGÖL'DE DEPREM!

        AFAD verilerine göre, saat 09:12'de Bingöl'ün Merkez ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.5 olarak kaydedilen sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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