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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 29 Aralık 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Akdeniz 4.3 ile sallandı! 29 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        29 Aralık Pazar günü Türkiye genelinde farklı bölgelerde çeşitli depremler meydana geldi. Tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak izlenip kaydedildi. Peki, en son deprem ne zaman ve hangi bölgede oldu? İşte, AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre 29 Aralık 2024 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 08:40 Güncelleme: 29.12.2024 - 08:40
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        Türkiye deprem kuşağında yer alan ve günde birçok yerde depremin yaşandığı bir ülke. Meydana gelen birçok sarsıntı vatandaşlar tarafından hissedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, 29 Aralık 2024 son depremler listesi...

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        AKDENİZ'DE DEPREM!

        Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla Datça'dan da hissedilen deprem saat 03.15'te oldu. Sarsıntı yerin 15.8 kilometre altında yaşandı.

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        MANİSA'DA ARKA ARKA DEPREM

        Manisa'dan arka arkaya deprem oldu. Saat 03.37'de Salihli, ardından saat 06.24'te Akhisar ilçesi 2 büyüklüğü ile sallandı.

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