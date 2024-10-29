Son depremler listesi 29 Ekim Salı günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Kırıkkale’de deprem meydana geldi. İşte, 29 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…