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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 29 Ekim 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Van'da deprem! 29 Ekim 2024 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün Van'da deprem oldu. İşte 29 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 08:39 Güncelleme: 29.10.2024 - 08:46
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        Son depremler listesi 29 Ekim Salı günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Van'da deprem meydana geldi. İşte, 29 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

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        VAN DEPREM İLE SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.50'de İran Khoy, West Azarbaijan bölgesinde deprem meydana geldi.

        2.9 büüyklüğünde ve 7.0 km derinlikte yaşanan sarsıntı, Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi.

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        KIRIKKALE’DE DEPREM OLDU!

        Kırıkkale’nin Bahsılı ilçesinde saat 06:17’de deprem meydana geldi.

        Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2.5 büyüklüğündeki sarsıntı 5.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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