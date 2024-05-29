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        Haberler Bilgi Son depremler listesi 29 Mayıs 2024! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, son deprem ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?

        Kahramanmaraş ve Antalya'da deprem! 29 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Antalya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Aynı şekilde Kahramanmaraş da birçok depremle sallandı. Bugün anlık verilerde toplamda 65 deprem kayıtlara geçti. İşte, 29 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:00
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        Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 29 Mayıs son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..

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        KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER!

        29 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta peş peşe birçok deprem oldu. Gece yarısından itibaren Kahramanmaraş'ta 14 küçük çaplı deprem yaşandı. En büyük deprem 2.3 olarak kaydedildi.

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        ANTALYA'DA DEPREM!

        Depremi yaşayan başka bir şehir ise Antalya oldu. Kaş'ta saat 06.24'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 30 kilometre altında oldu.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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