Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Diyarbakır’da deprem meydana geldi. Diyarbakır depremi başta olmak üzere tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 3 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.