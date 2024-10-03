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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 3 Ekim 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Diyarbakır deprem ile sallandı! 3 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Son verilere göre, bugün Diyarbakır'da deprem oldu. İşte, 3 Ekim 2024 Son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 07:15 Güncelleme: 03.10.2024 - 07:15
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        Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Diyarbakır’da deprem meydana geldi. Diyarbakır depremi başta olmak üzere tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 3 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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        DİYARBAKIR’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:18’de Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen deprem, yerin 6.09 km derinliğinde gerçekleşti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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