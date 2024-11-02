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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 3 Kasım 2024: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberi

        Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi! 3 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Kandilli tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya ve Kahramanmaraş deprem ile sallandı. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 3 Kasım 2024 son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 07:29 Güncelleme: 02.11.2024 - 23:52
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        Son depremler listesi sorgulanıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Kandilli verilerine göre, Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte, 3 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile son depremler listesi…

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        KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI!

        Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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        Yer:TEKIR-(KAHRAMANMARAS) )

        Tarih:2024-11-02

        Saat:14:53:54

        Enlem:37.9242

        Boylam:36.6375

        Derinlik:6.7

        Büyüklük:3.1

        4

        MALATYA'DA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşıma göre, Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 5.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        Yer:ATALAR-YESILYURT (MALATYA)

        Tarih:2024-11-02

        Saat:13:21:37

        Enlem:38.2047

        Boylam:38.1668

        Derinlik:5.0

        Büyüklük:3.6

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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