Son depremler listesi sorgulanıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Kandilli verilerine göre, Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte, 3 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile son depremler listesi…