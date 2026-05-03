Son depremler listesi 3 Mayıs 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?
3 Mayıs 2026 Pazar günü Türkiye genelinde farklı noktalarda hissedilen depremler, gün boyunca kamuoyunun en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgiler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak paylaşılmayı sürdürüyor. Yetkili kurumlar; depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve saatine dair verileri düzenli olarak açıklarken, vatandaşlar da gelişmeleri yakından izliyor. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, bugün Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir deprem kaydedildi. İşte 3 Mayıs 2026 tarihine ait son depremlere dair güncel veriler ve tüm detaylar…
BALIKESİR'DE DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.10'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin, yerin yaklaşık 13.6 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.
3 MAYIS 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-05-03 03:41:37 35.13417 26.83194 5.45 ML 2.8 Akdeniz - [181.81 km] Datça (Muğla)
2026-05-03 04:10:31 39.17056 28.23444 13.6 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-03 07:10:23 35.675 25.92722 6.36 ML 2.5 Ege Denizi
2026-05-03 07:32:05 39.36472 38.55944 7.42 ML 3.0 İliç (Erzincan)