Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 3 Mayıs 2026: Az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son depremler listesi 3 Mayıs 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?

        3 Mayıs 2026 Pazar günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, gün boyunca vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Farklı büyüklüklerde kaydedilen sarsıntılara ilişkin veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anbean paylaşılmayı sürdürüyor. Peki, en son deprem ne zaman yaşandı, hangi bölgede meydana geldi, büyüklüğü neydi? İşte 3 Mayıs 2026 tarihine ait son depremlerle ilgili güncel bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 09:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        3 Mayıs 2026 Pazar günü Türkiye genelinde farklı noktalarda hissedilen depremler, gün boyunca kamuoyunun en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgiler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak paylaşılmayı sürdürüyor. Yetkili kurumlar; depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve saatine dair verileri düzenli olarak açıklarken, vatandaşlar da gelişmeleri yakından izliyor. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, bugün Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir deprem kaydedildi. İşte 3 Mayıs 2026 tarihine ait son depremlere dair güncel veriler ve tüm detaylar…

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.10'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin, yerin yaklaşık 13.6 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

        3

        3 MAYIS 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2026-05-03 03:41:37 35.13417 26.83194 5.45 ML 2.8 Akdeniz - [181.81 km] Datça (Muğla)

        2026-05-03 04:10:31 39.17056 28.23444 13.6 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-05-03 07:10:23 35.675 25.92722 6.36 ML 2.5 Ege Denizi

        2026-05-03 07:32:05 39.36472 38.55944 7.42 ML 3.0 İliç (Erzincan)

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ağrı Dağı Milli Parkı'nda temizlenen su maymunu görüntülendi

        Halk arasında "esrarengiz fare" olarak da anılan su maymunu (Myocastor coypus), temizlenirlen kayıt altına alındı. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Talisca ile umuda tutundu!
        Talisca ile umuda tutundu!
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı