Son depremler listesi 30 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli paylaştı! Şimdi deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün Akdeniz ve Muş'ta deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Ağustos 2024 Cuma son depremler listesi.
Son depremler listesi 30 Ağustos 2024 Cuma günü için takip ediliyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp kamuoyu ile paylaşıyor. Son olarak Akdeniz ve Muş deprem ile sallandı. Sarsıntıların derinliği, büyüklüğü ve merkez üssü 30 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile duyuruldu.
MUŞ’TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06:14'te Muş ili Merkez ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 km olarak kayıtlara geçti.
AKDENİZ DEPREM İLE SALLANDI!
Yer: Akdeniz
Tarih: 2024-08-30
Saat: 04:35:43
Derinlik: 6.8
Büyüklük: 3.6
KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM OLDU!
Yer: Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih: 2024-08-30
Saat: 01:41:46
Derinlik: 7.0
Büyüklük: 3.5
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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