Son depremler listesi 30 Ağustos 2024 Cuma günü için takip ediliyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp kamuoyu ile paylaşıyor. Son olarak Akdeniz ve Muş deprem ile sallandı. Sarsıntıların derinliği, büyüklüğü ve merkez üssü 30 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile duyuruldu.