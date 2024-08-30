Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 30 Ağustos: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

        Son depremler listesi 30 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli paylaştı! Şimdi deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün Akdeniz ve Muş'ta deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Ağustos 2024 Cuma son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 07:19 Güncelleme: 30.08.2024 - 07:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi 30 Ağustos 2024 Cuma günü için takip ediliyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp kamuoyu ile paylaşıyor. Son olarak Akdeniz ve Muş deprem ile sallandı. Sarsıntıların derinliği, büyüklüğü ve merkez üssü 30 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile duyuruldu.

        2

        MUŞ’TA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06:14'te Muş ili Merkez ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 km olarak kayıtlara geçti.

        3

        AKDENİZ DEPREM İLE SALLANDI!

        Yer: Akdeniz

        Tarih: 2024-08-30

        Saat: 04:35:43

        Derinlik: 6.8

        Büyüklük: 3.6

        4

        KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM OLDU!

        Yer: Pazarcık (Kahramanmaraş)

        Tarih: 2024-08-30

        Saat: 01:41:46

        Derinlik: 7.0

        Büyüklük: 3.5

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Muhteşem Kartal!
        Muhteşem Kartal!
        Çarpışan 2 TIR alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Çarpışan 2 TIR alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Narin Güran'ı arama çalışmalarında son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmalarında son gelişmeler
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!