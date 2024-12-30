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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 30 ARALIK 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Antalya'da deprem! 30 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Antalya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 30 Aralık 2024 son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 07:44 Güncelleme: 30.12.2024 - 07:44
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        Son depremler listesi 30 Aralık 2024 Pazartesi günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD’dan alınan verilere göre Antalya’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 30 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Antalya deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği…

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        ANTALYA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 05:25’te Antalya’nın Kumluca ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.04 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        MALATYA DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:34’te Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.7 kilometre derinliğinde kayıtlara geçti.

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        ÇANAKKALE’DE DEPREM OLDU

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:56’da Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldi.

        Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olarak ölçülen sarsıntının büyüklüğü 2.7 olarak kaydedildi.

        AFAD, depremi yerin 27.37 kilometre derinliğinde ölçtü.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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