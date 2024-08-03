Muğla ve Bursa'da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi
Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Bugün, farklı şehirlerde meydana gelen toplamda 51 deprem sismograflar tarafından kaydedildi. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün kayıtlara toplamda 51 deprem geçti. İşte, 4 Ağustos 2024 son depremler listesi...
3 AĞUSTOS BURSA'DA DEPREM
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 05.05'te olan deprem yerin 5 kilometre altında kaydedildi.
MUĞLA DA SALLANDI
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. 01.18'de kaydedilen deprem yerin 9 kilometre altında ölçüldü.