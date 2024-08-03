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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 4 Ağustos: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileriyle ne zaman deprem oldu?

        Muğla ve Bursa'da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Bugün, farklı şehirlerde meydana gelen toplamda 51 deprem sismograflar tarafından kaydedildi. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 08:29 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:08
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        Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün kayıtlara toplamda 51 deprem geçti. İşte, 4 Ağustos 2024 son depremler listesi...

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        3 AĞUSTOS BURSA'DA DEPREM

        Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 05.05'te olan deprem yerin 5 kilometre altında kaydedildi.

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        MUĞLA DA SALLANDI

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. 01.18'de kaydedilen deprem yerin 9 kilometre altında ölçüldü.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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