Son dakika deprem haberleri... Ülke genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ soruları gündemden düşmüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Manisa’da deprem oldu. İşte, 4 Aralık 2024 son depremler listesi...