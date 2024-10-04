Son depremler listesi 4 Ekim 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 4 Ekim 2024 Cuma son depremler listesi.
Son depremler listesi 4 Ekim 2024 Cuma günü için araştırılıyor. Gün içerisinde ülke genelinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 4 Ekim son depremler listesi…
2 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.10 itibarıyla 2 deprem kayıtlara geçti.
Sarsıntıların büyüklüğü 2.1 ve 1.7 olarak ölçüldü.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.