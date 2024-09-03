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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 4 Eylül Çarşamba: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 4 Eylül 2024: Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 4 Eylül 2024 Çarşamba günü için araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. İşte 4 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 07:14 Güncelleme: 04.09.2024 - 00:03
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        En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 4 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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        ADIYAMAN'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.38’de Adıyaman ili Sincik ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.7 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.08 km olarak kayıtlara geçti.

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        AKDENİZ DEPREM İLE SALLANDI!

        AFAD verilerine göre, saat 11.03'te Akdeniz'de deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 47.32 km derinliğinde gerçekleşti.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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