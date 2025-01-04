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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 4 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Van ve Çorum'da deprem! 4 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Van ve Çorum'da deprem oldu. İşte 4 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 07:55 Güncelleme: 04.01.2025 - 07:55
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        Son depremler listesi 4 Ocak Cumartesi günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Van ve Çorum’da deprem meydana geldi. İşte, 4 Ocak 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

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        ÇORUM’DA DEPREM

        Çorum’un Dodurga ilçesinde saat 03:26’da deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, 2.6 büyüklüğündeki sarsıntı 11.06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        VAN DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:28’de merkez üssü İran’ın Khoy, West Azarbaijan - Van Başkale olan bir deprem meydana geldi.

        2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.72 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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