Son depremler sorgulama 5 Eylül 2024 Perşembe! AFAD ve Kandilli ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 5 Eylül 2024 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem oldu. İşte, 5 Eylül 2024 Son depremler listesi ile Kahramanmaraş depreminin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü…
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre Kahramanmaraş’ta peş peşe deprem meydana geldi. İşte, 5 Eylül 2024 son depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ’TA PEŞ PEŞE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde bir deprem oldu.
Saat 04:42’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 05.44’te bir deprem daha meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.27 km derinliğinde gerçekleşti.
5 EYLÜL 2024 PERŞEMBE 3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLER
Yer: Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih: 2024-09-05
Saat: 05:44:12
Derinlik: 10.27 ML
Büyüklük: 3.1
Yer: Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih: 2024-09-05
Saat: 04:42:30
Derinlik: 7.0 ML
Büyüklük: 3.5
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.