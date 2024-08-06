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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 6 Ağustos 2024 Salı: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileriyle en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Ege Denizi ve Malatya'da deprem meydana geldi! 6 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Bugün, farklı şehirlerde meydana gelen toplamda 71 deprem sismograflar tarafından kaydedildi. Peki, en son ne zaman deprem oldu ve kaç büyüklüğündeydi? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 6 Ağustos 2024 Salı son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 08:48 Güncelleme: 06.08.2024 - 19:14
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        Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün farklı şehir ve bölgelerde olmak üzere kayıtlara toplamda 71 deprem geçti. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, 6 Ağustos Salı 2024 son depremler listesi...

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        MALATYA'DA DEPREM!

        Malatya'nın Darende ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 05.56'da olan sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.

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        EGE DENİZİ DE SALLANDI

        Ege Denizi'nde saat 04.37'de, 2.6 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Yerin 10 kilometre altında olan deprem Çanakkale'nin Ayvacık bölgesinde de hissedildi.

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