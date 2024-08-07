Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün farklı şehir ve bölgelerde olmak üzere kayıtlara toplamda 33 deprem geçti. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, 7 Ağustos Çarşamba 2024 son depremler listesi...