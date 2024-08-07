Adana'da peş peşe yaşanan depremler korkuttu! 7 Ağustos 2024 son depremler listesi
Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Adana'da meydana gelen farklı büyüklükteki birçok deprem vatandaşları korkuttu. Ayrıca bugün, farklı şehirlerde meydana gelen toplamda 33 deprem sismograflar tarafından kaydedildi. Peki, en son ne zaman deprem oldu ve kaç büyüklüğündeydi? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 7 Ağustos 2024 Çarşamba son depremler listesi...
Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün farklı şehir ve bölgelerde olmak üzere kayıtlara toplamda 33 deprem geçti. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, 7 Ağustos Çarşamba 2024 son depremler listesi...
ADANA PEŞ PEŞE SALLANDI!
Adana'nın Kozan ilçesinde peş peşe birçok deprem oldu. İlk deprem saat 05.32'de 4.6 olarak kayıtlara geçti. Ardından saat 05.33'de 4.5; saat 05.34'te ise 4 büyüklüğünde başka depremler de yaşandı.
Üç büyük depremin ardından sarsıntılar kesilmedi 0.9 ile 3.7 büyüklüğü arasında olmak üzere Kozan'da toplamda 11 deprem ölçüldü.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
EGE DENİZİNDE DEPREM
Ege Denizi 2.9 ile sallandı. Saat 03.15'te olan deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı. Ardından saat 06.29'da 3.3 büyüklüğünde başka bir deprem daha oldu.
MALATYA'DA 2.9'LUK DEPREM!
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre altında olan sarsıntı saat 04.24'te yaşandı.