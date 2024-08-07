Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, 7 Ağustos Çarşamba 2024 son depremler listesi...