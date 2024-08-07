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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 7 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli ile en son ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu! 7 Ağustos 2024 son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Adana'da meydana gelen farklı büyüklükteki birçok depremden sonra Akdeniz de 4.9 ile sallandı. Peki, en son ne zaman deprem oldu ve kaç büyüklüğündeydi? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 7 Ağustos 2024 Çarşamba son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 13:55 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:55
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        Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, 7 Ağustos Çarşamba 2024 son depremler listesi...

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        AKDENİZ 4.9 İLE SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 11.23'te 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 364,76 kilometre mesafede olan depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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        ADANA PEŞ PEŞE SALLANDI!

        Adana'nın Kozan ilçesinde peş peşe birçok deprem oldu. İlk deprem saat 05.32'de 4.6 olarak kayıtlara geçti. Ardından saat 05.33'de 4.5; saat 05.34'te ise 4 büyüklüğünde başka depremler de yaşandı.

        Üç büyük depremin ardından sarsıntılar kesilmedi 0.9 ile 3.7 büyüklüğü arasında olmak üzere Kozan'da toplamda 11 deprem ölçüldü.

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        EGE DENİZİNDE DEPREM

        Ege Denizi 2.9 ile sallandı. Saat 03.15'te olan deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı. Ardından saat 06.29'da 3.3 büyüklüğünde başka bir deprem daha oldu.

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        MALATYA'DA 2.9'LUK DEPREM!

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre altında olan sarsıntı saat 04.24'te yaşandı.

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