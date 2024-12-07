Ege Denizi'nde deprem! 7 Aralık2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
7 Aralık Cumartesi günü Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem kaydedildi. Hepsi küçük çaplı depremler olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçirildi. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 7 Aralık 2024 son depremler listesi...
Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 7 Aralıkta farklı illerde olmak üzere birçok deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 7 Aralık 2024 son depremler listesi..
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Ege Denizi saat 00.37'de, 2 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Deprem yerin 6.87 kilometre aşağısında oldu.
Bunun dışında 7 Aralık Cumartesi günü 2 büyüklüğünden daha büyük herhangi bir deprem kayıtlara geçmedi.