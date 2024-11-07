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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 7 KASIM 2024: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli ve AFAD duyurdu! İşte 7 Kasım 2024 Son depremler listesi

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yayımlanan raporlarda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre, Kahramanmaraş deprem ile sallandı. İşte 7 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 07:17 Güncelleme: 07.11.2024 - 07:17
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        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde meydana gelen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 7.41 olarak ölçüldü. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 7 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre, saat 03.50’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.41 km derinliğinde gerçekleşti.

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        10 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ

        AFAD verilerine göre, 7 Kasım Perşembe günü saat 07.15 itibarıyla toplam 10 deprem oldu. Depremlerin büyüklüğü 0.8 ile 3.0 arasında değişti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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