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        Haberler Bilgi Son depremler listesi 8 Haziran 2024! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem! 8 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Kahramanmaraş birçok depremle sallandı. Ayrıca Cumartesi günü anlık verilerde toplamda 54 deprem kayıtlara geçti. İşte, 8 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 08:50 Güncelleme: 08.06.2024 - 08:50
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        Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 8 Haziran son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..

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        KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER!

        Kahmaranmaraş'ta peş peşe birçok deprem meydana geldi. Elbistan, Göksun ve Andırın'da kaydedilen depremlerin en büyüğü 3 olarak yaşandı. Göksun'da yaşanan deprem saat 02.14'te, yerin 9 kilometre altında oldu.

        Kahmaranmaraş'ta yaşanan en büyük ikinci deprem ise 2.7 ile Elbistan'da oldu. Saat 00.30'da meydana gelen sarsıntı yerin 10 kilometre altında ölçüldü.

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        MARDİN DE SALLANDI

        Sabah 06.49'da Suriye'nin Haseke ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Mardin Nusaybin'den de hissedildi.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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