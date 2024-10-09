Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Hatay’da deprem oldu. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 9 Ekim 2024 son depremler listesi...