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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 9 Ekim 2024: AFAD ve Kandilli saniye saniye paylaşıyor! En son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 9 Ekim 2024 Çarşamba günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün Hatay'da deprem oldu. İşte, 9 Ekim 2024 Son depremler listesi ile Hatay deprem merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 07:16 Güncelleme: 09.10.2024 - 07:16
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        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Hatay’da deprem oldu. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 9 Ekim 2024 son depremler listesi...

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        HATAY’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Suriye’nin Salamiyah - Hamah bölgesinde deprem oldu.

        Saat 05:16’da meydana gelen deprem Hatay Yayladağı ilçesinde de hissedildi.

        Büyüklüğü 2.5 olarak ölçülen sarsıntının derinliği ise 5.8 km olarak kayıtlara geçti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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