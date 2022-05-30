Son dakika depremler listesi: AFAD ve Kandilli 30 Mayıs Pazartesi deprem mi oldu, nerede?

Yaşanan son depremler merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesi ile 30 Mayıs Pazartesi meydana gelen depremleri sizlerle paylaştık. Peki, deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 30 Mayıs Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 30 MAYIS 2022

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.05.30 10:02:49 34.8727 24.9950 6.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.30 09:07:31 38.9987 27.8350 7.6 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.05.30 08:43:51 39.6552 24.5147 10.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.05.30 07:50:53 39.5758 25.9690 9.0 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.30 07:38:24 37.7738 27.0115 4.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.30 07:33:35 37.0877 28.4740 7.5 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.30 07:03:23 40.8368 31.0157 10.1 -.- 1.7 -.- YAYAKBASI-(DUZCE) İlksel

2022.05.30 06:48:52 37.1163 29.0175 6.8 -.- 2.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.05.30 06:14:58 39.5240 27.1050 12.1 -.- 1.7 -.- KUCUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel

2022.05.30 05:05:20 40.4640 32.9230 8.0 -.- 1.7 -.- ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.05.30 05:02:31 38.8138 26.4040 1.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.05.30 04:40:39 37.0638 28.3573 5.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.30 04:24:25 37.3498 43.4112 15.1 -.- 2.4 -.- CIGLI-CUKURCA (HAKKARI) İlksel

2022.05.30 04:04:36 35.7837 27.1022 8.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.30 03:28:41 39.0408 44.1138 5.7 -.- 1.5 -.- YUKARIGULDEREN-CALDIRAN (VAN) İlksel

2022.05.30 02:35:03 38.9920 27.8733 7.3 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.05.30 02:21:00 38.9953 27.8318 6.8 -.- 3.2 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.05.30 02:02:45 38.3967 28.4890 9.3 -.- 0.7 -.- AKKECILI-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2022.05.30 01:49:47 39.0348 23.5992 5.0 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.05.30 00:34:10 36.4020 27.0033 9.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.30 00:21:39 36.9685 27.3755 11.3 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel