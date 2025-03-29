Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler listesi: Ege Denizi’nde deprem! 29 Mart deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu!

        Son depremler listesi: 29 Mart deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu!

        Son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün meydana gelen depremleri AFAD ve Kandilli tüm verileriyle duyurmaya devam ediyor. Peki 29 Mart deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte yurtta yaşanan son depremler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 07:46 Güncelleme: 29.03.2025 - 07:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi 29 Mart Cumartesi günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. 29 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ''Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde ve ne zaman meydana geldi?'' soruları yanıt buluyor. İşte son depremler listesi

        2

        EGE DENİZİ’NDE DEPREM

        Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre Ege Denizi deprem derinliği 12.8 olarak ölçüldü.

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        3

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Baba ile kızını öldüren kaza!
        Baba ile kızını öldüren kaza!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 vampir filmi
        En iyi 5 vampir filmi
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!