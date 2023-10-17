SON DEPREMLER LİSTESİ| Kahramanmaraş ve Malatya'da peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu akşam

SON DEPREMLER LİSTESİ| Kahramanmaraş ve Malatya'da peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu akşam

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Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş ve Malatya'da meydana depremler sonrası Kandilli ve AFAD son depremler listesi anbean takip ediliyor. Yaşanan hareketlilikle birlikte "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 17 Ekim AFAD ve Kandilli tablosu...