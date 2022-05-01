Son depremler listesi: Kandilli ve AFAD 1 Mayıs Pazar son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı şekilde paylaşılıyor. İşte, 1 Mayıs Pazar günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

1 MAYIS AFAD SON DEPREMLER

1 MAYIS KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.05.01 08:53:22 36.9117 27.6410 16.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2022.05.01 06:59:43 39.5857 24.0267 8.6 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.05.01 06:55:54 39.5630 24.0805 12.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.05.01 06:06:58 39.5570 24.0782 20.7 -.- 3.1 3.2 YUNANISTAN İlksel

2022.05.01 06:02:14 38.5697 39.5013 5.0 -.- 2.1 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel

2022.05.01 05:58:01 38.5360 26.7748 7.9 -.- 2.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.05.01 05:52:44 37.0413 28.4158 6.2 -.- 2.1 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.01 05:22:41 37.2157 32.9478 5.0 -.- 2.1 -.- KAZIMKARABEKIR (KARAMAN)

2022.05.01 04:54:11 39.6847 24.1208 20.2 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.05.01 04:33:34 39.5840 24.0920 21.1 -.- 4.5 4.4 YUNANISTAN İlksel

2022.05.01 04:25:07 37.0762 28.3475 5.9 -.- 1.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

2022.05.01 03:50:14 38.5858 39.5278 5.0 -.- 1.7 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel

2022.05.01 02:35:01 40.0390 41.9290 8.0 -.- 2.1 -.- ASAGICAKMAK-KOPRUKOY (ERZURUM)

2022.05.01 02:32:18 38.6890 41.8687 9.4 -.- 2.1 -.- KAPILI-KORKUT (MUS) İlksel

2022.05.01 01:23:46 41.1293 43.9160 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel

2022.05.01 00:29:44 39.9920 26.0808 5.4 -.- 1.7 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)