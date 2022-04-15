Son depremler listesi: Kandilli ve AFAD 15 Nisan son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Meydana gelen son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak paylaşılıyor. İşte 15 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler...

15 NİSAN AFAD SON DEPREMLER

15 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.15 08:22:24 38.1395 38.6270 1.7 -.- 2.8 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.15 06:45:53 38.2818 38.8478 5.0 -.- 2.2 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.15 04:53:00 40.8112 30.9683 16.1 -.- 2.8 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.04.15 02:45:29 37.8855 26.9552 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.15 02:13:03 35.3187 27.8450 2.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.15 01:36:40 39.4537 27.8450 7.8 -.- 2.4 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR) İlksel

2022.04.15 00:54:52 39.4743 27.8547 12.2 -.- 2.2 -.- TURKALI-(BALIKESIR) İlksel

2022.04.15 00:49:06 40.3162 28.7092 19.2 -.- 2.0 -.- YAMAN-MUDANYA (BURSA) İlksel

2022.04.15 00:28:48 37.8712 26.8900 3.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.15 00:17:14 36.2555 26.9920 2.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel