Son depremler listesi: Kandilli ve AFAD 24 Nisan Pazar son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Yaşanan son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak yayınlanıyor. İşte 24 Nisan Pazar günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

24 NİSAN AFAD SON DEPREMLER

24 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.24 10:01:20 39.5777 25.1778 7.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.04.24 09:49:16 40.5468 30.6022 5.3 -.- 1.9 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2022.04.24 09:37:41 40.0395 26.9867 5.0 -.- 1.0 -.- ILYASAGACIFTLIGI-CAN (CANAKKALE) İlksel

2022.04.24 07:22:55 36.9640 27.6413 6.7 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.24 07:14:05 35.1705 27.0378 11.9 -.- 4.5 4.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.24 07:00:25 34.0202 23.6353 17.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.24 05:10:07 34.5787 33.4235 10.6 -.- 2.8 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel

2022.04.24 04:53:13 39.8348 41.3205 5.0 -.- 1.0 -.- PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel

2022.04.24 04:41:39 37.0300 28.3623 9.5 -.- 1.2 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.24 04:32:42 36.6670 28.0190 16.7 -.- 1.3 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.04.24 03:45:33 36.9473 27.6680 6.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.24 03:00:34 36.2642 27.0120 5.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.24 01:56:23 40.8625 31.6938 4.7 -.- 2.9 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2022.04.24 01:28:19 40.4422 34.8162 5.0 -.- 1.5 -.- YENICE-(CORUM) İlksel

2022.04.24 00:38:54 37.0440 28.5215 10.4 -.- 1.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel