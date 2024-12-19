Son depremler listesi 20 Aralık Perşembe: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?
Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 20 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. AFAD verilerine göre Denizli deprem ile sallandı. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte detaylar…
Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Denizli’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 20 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı…
DENİZLİ’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04.58'de Denizli'nin Baklan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Yerin 7,84 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.
DENİZLİ DEPREM VERİLERİ
Yer: Baklan (Denizli)
Tarih: 2024-12-19
Saat: 04:58:41
Enlem: 37.90889
Boylam: 29.5275
Derinlik: 7.84 ML
Büyüklük: 3.9
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.