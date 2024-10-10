Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama ekranı 10 Ekim 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Diyarbakır'da deprem oldu! 10 Ekim 2024 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye, dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Bu sebeple gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son depremler listesi 10 Ekim 2024 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 10 Ekim 2024 Son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 07:14 Güncelleme: 10.10.2024 - 07:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi en son yaşanan depremleri saniye saniye kayıt altına amaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Diyarbakır’da deprem oldu. İşte, 10 Ekim 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        2

        DİYARBAKIR’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06:37’de Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bir deprem oldu.

        Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen depremin derinliği ise 15.92 km olarak kayıtlara geçti.

        3

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek
        Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı