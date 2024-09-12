KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Saat 01.18’de Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir deprem oldu.

Büyüklüğü 2.9 olarak ölçülen depremin derinliği ise 11.0 km olarak kayıtlara geçti.